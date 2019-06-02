شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفطر..7 نجوم يحيون حفلات فى الكويت ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب لإحياء حفلاتهم الغنائية ضمن موسم عيد الفطر المبارك، حيث يحيى 4 مطربين حفلين بدولة الكويت ويحيى 3 نجوم حفلا واحدا بدولة لبنان، وذلك ضمن خطة دول الخليج العربى.

4 نجوم فى حفلين بالكويت

يحيى الحفل الأول المطربون عبد الله الرويشد وأسما لمنور يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، ويعد هذا الحفل الأول لسفير الأغنية الخليجية "عبد الله الرويشد" بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر وتعرض لكسر فى كتفه.

أما الحفل الثانى سيقام يوم الخميس الموافق 6 يونيو، ويجمع النجمان أصيل أبو بكر سالم وأصالة نصرى، ويعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، أما النجمة أصالة فهى المشاركة الرابعة لها.

3 نجوم فى حفل واحد فى لبنان

يحيى 3 مطربين حفلا واحدا فى دولة لبنان، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو، وستكون مفاجأة للجمهور حيث تجمع، "شمس الأغنية" نجوى كرم، و"فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني، و"النجمة الذهبية" نوال الزغبي، لما يتمتعوا من جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربى.