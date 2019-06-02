شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وتعلن عرض "فلانتينو" فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سينرجى، للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام فى شهر رمضان المقبل 2020، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، صورة للزعيم عادل إمام معلقا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم .. رمضان 2020 إن شاء الله".

Advertisements

وغاب الزعيم هذا العام للمرة الأولى عن الدراما التليفزيونية فى رمضان منذ 7 سنوات، حينما قدم مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.