ابنة هيفاء وهبي عن ارتدائها الحجاب: “كذب للمرة الزليون”

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كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 08:58 مساءً - نفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مرة جديدة ان تكون قد ارتدت الحجاب في فترة سابقة.
كلام زينب فياض جاء ردا على احد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي سألها “سؤال انتي صح كنتي محجبه ولاكذب؟” لترد عليه “كذب للمرة الزليون”.
وكانت زينب فياض قد اثارت الجدل مؤخرا وذلك بعد نشرها صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها ظهر فيها تطابق ملامحها مع ملامح والدتها هيفاء وهبي.
يذكر ان زينب فياض ترفض تشبيهها بوالدتها حيث انها ترفض الرد على التعليقات التي تذكر هذا الامر.
زينب فياض
هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة
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