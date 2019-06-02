فن ومشاهير

ابنة هيفاء وهبي عن ارتدائها الحجاب: “كذب للمرة الزليون”

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 08:58 مساءً - نفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مرة جديدة ان تكون قد ارتدت الحجاب في فترة سابقة.

كلام زينب فياض جاء ردا على احد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي سألها “سؤال انتي صح كنتي محجبه ولاكذب؟” لترد عليه “كذب للمرة الزليون”.

وكانت زينب فياض قد اثارت الجدل مؤخرا وذلك بعد نشرها صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها ظهر فيها تطابق ملامحها مع ملامح والدتها هيفاء وهبي.

يذكر ان زينب فياض ترفض تشبيهها بوالدتها حيث انها ترفض الرد على التعليقات التي تذكر هذا الامر.

زينب فياض

زينب فياض

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زينب فياض

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض بالإطلالة الجديدة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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