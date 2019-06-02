كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 08:58 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بمواطنتها الفنانة هيا الشعيبي. وظهرت الهام الفضالة مع ابنتيها وهيا الشعيبي وعلقت على الصورة قائلة: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة والى لله الحمد رب العالمين موفقنا من نظافتنا ونيتنا الصافية وربي يعطينا طولة العمر ونزوج عيالنا ونشوف احفادنا يارب”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر الهام الفضالة عن هيا الشعيبي: “اختى وحبيبتى الله لايحرمنا من محبتنا وقلوبنا البيضة النظيفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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