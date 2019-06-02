- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: تألقت النجمة العالمية بيونسيه في أحدث صورها بإطلالة لفتت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وتظهر بيونسيه في الصور بـOverall تم تصميمه على شكل “أسعد الغابة” والذي يرمز إلى القوّة والعنفوان، وهما من صفات المغنية الشهيرة عالميًا.
وكانت بيونسيه قد قّعت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار مع شبكة “نتفليكس”، يتم عبره تنفيذ 3 مشاريع فنية لها.
وأطلقت شبكة “نتفليكس” مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا، لـ بيونسيه تحت عنوان Homecoming، مدّته 137 دقيقة، يتضمن لقطات خاصة تجمع النجمة الشهيرة مع ابنتها بلو ايفي، بالإضافة إلى مشاهد حصرية من تحضيرات حفلها في مهرجان كوتشيلا الغنائي العام الماضي، وصورًا لطفليها التوأم سير ورومي كارتر اللذين يطلان للمرّة الأولى عبر وسائل الاعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تلفت الأنظار بإطلالة أسد الغابة – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.