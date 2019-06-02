بيونسيه تلفت الأنظار بإطلالة أسد الغابة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: تألقت النجمة العالمية بيونسيه في أحدث صورها بإطلالة لفتت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر بيونسيه في الصور بـOverall تم تصميمه على شكل “أسعد الغابة” والذي يرمز إلى القوّة والعنفوان، وهما من صفات المغنية الشهيرة عالميًا.

وكانت بيونسيه قد قّعت عقدًا بقيمة 60 مليون دولار مع شبكة “نتفليكس”، يتم عبره تنفيذ 3 مشاريع فنية لها.

وأطلقت شبكة “نتفليكس” مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا، لـ بيونسيه تحت عنوان Homecoming، مدّته 137 دقيقة، يتضمن لقطات خاصة تجمع النجمة الشهيرة مع ابنتها بلو ايفي، بالإضافة إلى مشاهد حصرية من تحضيرات حفلها في مهرجان كوتشيلا الغنائي العام الماضي، وصورًا لطفليها التوأم سير ورومي كارتر اللذين يطلان للمرّة الأولى عبر وسائل الاعلام.