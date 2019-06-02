ليدي غاغا تتعرض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا لحظة انزلاقها

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت النجمة العالمية ليدي غاغا لموقف محرج على المسرح في لاس فيغاس.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت ليدي غاغا وهي تُحاول النزول عن منصة عالية بمساعدة راقصين إلا أنها انزلقت وكادت تقع أرضاً لولا مساعدة الشابين.

نُشير إلى أن هذه الحادثة جرت أثناء غناء غاغا “Judas” من ألبومها “Born This Way”.

والجدير ذكره، أن غاغا استطاعت تدارك الموقف بسرعة وأكملت غنائها بشكل طبيعي.