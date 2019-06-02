متابعة بتجــــــــــرد: شارك وزير الدفاع الياس بو صعب متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام فيديو من حفل تخرّج ابنه البكر سامر من الجامعة. وفي التفاصيل، فقد علّق بو صعب على الفيديو بالقول “مبروك حبيبي سامر” كما أرفق هذا التعليق برمز القلب التعبيري. واللافت أن الفيديو الذي نشره بو صعب نال ردود فعل كثيرة عبر انستغرام فحظي بأكثر من 25 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الياس بو صعب يحتفل بتخرج ابنه وينشر هذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.