الأمير جورج يحصل على وظيفته الأولى

متابعة بتجــــــــــرد: أذهل الأمير جورج الحفيد الثاني للملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة، عمال أحد أكبر المتاجر البريطانية عندما حمل أكياس المشتريات التي اشترتها والدته دوقة كامبريدج أمس من البقالة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتماشيًا مع موجات الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الجريدة ساخرة إن الأمير جورج قد حصل بالفعل على وظيفته الأولى وهي مساعد عمال حيث قام الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بمساعدة العمال في حمل الأكياس وتفريغها.

وقال أحد موظفي المتجر الشهير: “جورج دائمًا ما يكون مفيدًا بشكل خاص وهو الشخص الذي يسأل في كل مرة عما يمكن أن يحمله لنا، إنه طفل فضولي للغاية”، وأضاف: “نعطيه حقائب أخف، والده الأمير ويليام يشجعه على هذا لأنه يريده أن يكبر ويكون مهذبًا ومفيدًا للآخرين”.