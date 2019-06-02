رفْع "حظر الغناء" عن شيرين عبدالوهاب في مصر

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هشام لاشينالأحد 2019/6/2 10:24 مساء بتوقيت أبوظبي
الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب
أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قراراً، الأحد، برفع الإيقاف وحِفظ التحقيق مع المطربة شيرين عبدالوهاب على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر، خلال إحدى حفلاتها في البحرين.
وأخطرت نقابة الموسيقيين، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بأنها حفِظت التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة لمصر.
وقالت في بيانها: "نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف وحفِظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
وعقد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بقيادة المطرب هاني شاكر جلسةً، الأربعاء الماضي، واتّخذ القرار المذكور كما منح الحق لشيرين في استئناف مزاولةِ نشاطها الفني بمصر.
وكانت النقابة قد أعلنت وقْف شيرين عبدالوهاب عن الغناء، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن تقدَّم المحامي سمير صبري ببلاغ ضدّها، يتهمها بالإساءة للدولة المصرية، عقب تصريحات لها بإحدى الحفلات في البحرين.
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