عزت أبوعوف في العناية المركّزة إثر أزمة صحية حادّة

تعرَّض الفنان المصري عزت أبوعوف لِوعكة صحية شديدة، الأحد، نُقِل على إثرها إلى مستشفى قريب من منزله، حيث يرقد في حالة حرجة بالعناية المركزة.



وكتب الناقد الفني طارق الشناوي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "دعواتنا للفنان النبيل عزت أبوعوف.. حالته حرجة ربنا هو الشافي".

وكان أبوعوف قد ظهر مؤخراً مع المطرب عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وبدَت عليه بوضوح ملامح المرض وتقدُّم السن.

وشهِد أبوعوف أزمةً صحيةً شديدة قبل عامين، إذ أجرى جراحةً لتغيير شريان في القلب، وفقَد وزنه بعدها بشكل كبير.



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ويرجع تاريخ المشاكل الصحية مع أبوعوف إلى عام 2012، وتحديداً إثر وفاة زوجته فاطيما في الخامس من يونيو/حزيران، بعد رحلة زواج امتدت نحو 37 عاماً، وقد أُبلِغ بوفاتها أثناء تصوير دوره في مسلسل "الصفعة".





وسنة 2017 تزوّج أبوعوف مديرة أعماله أميرة، معلناً أنها الفتاة التي تدير شؤون حياته منذ ما يفوق 10 سنوات، وأنها أكثر شخصية وقفت بجواره في محنة مرضه، ولم تتركه لحظة واحدة أثناء وجوده في المستشفى.







