عبدالعزيز الحاج.. الفاتح على أئمة الحرم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثيرا ما نشاهده في الصلاة يتصدر الصف الأول خلف أئمة الحرم المكي الشريف يبقى دوره بعيدا عن الأضواء تلتقطه عدسات البث المباشر كغيره من المصلين في الحرم.
ولكن هل تعلمون من هذا الرجل صاحب السمت الطيب؟ وما مهمته؟ وهل يتقاضى عليها أجرا؟
إنه الدكتور عبدالعزيز الحاج رئيس قسم السُنة بكلية الحرم المكي الشريف.
الحاج يتطوع للعمل في أشرف مهنة على وجه الأرض. مهمة وضعتها رئاسة الحرمين الشريفين على الرغم من أن الأئمة نادرا ما يخطئون في التلاوة.
يطلقون عليه الفاتح على الإمام، مهمته التصحيح لأئمة الحرم حال اختلطت عليهم بعض المتشابهات القرآنية أو أدركهم سهو أو خطأ أو نسيان.
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