تقرير.. محمد صلاح عقدة الحراس أبطال العالم في أبطال أوروبا

نجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في هز شباك هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام ومنتخب فرنسا بطل كأس العالم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى مدار النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا وبداية من الأدوار الإقصائية نجح صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين كلها ضد حراس فازوا بكأس العالم.

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وافتتح صلاح السلسلة ضد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وبطل العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، في إياب ثمن النهائي بصناعة الهدف الثالث لساديو ماني في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بنتيجة 3-1 على ملعب "أليانز أرينا".

وفي إياب ربع النهائي ضد بورتو البرتغالي، صنع صلاح للسنغالي ساديو ماني الهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني في مرمى إيكر كاسياس بطل العالم 2010 مع إسبانيا.

وفي المباراة النهائية، افتتح أهداف اللقاء بركلة جزاء استقرت في منتصف مرمى الحارس هوجو لوريس بطل العالم 2018 مع فرنسا.