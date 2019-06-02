متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري وضاح حلوم إنه قضى معظم وقته في شهر رمضان المبارك بعيدًا عن عائلته، وذلك لالتزامه حتى الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل بتصوير دوره في مسلسل "العاشق- صراع الجواري". إنتاج تلفزيون أبو ظبي وتنفيذ شركة "I See Media " وإخراج علي علي، وتأليف أحمد المغربي.
ويتناول المسلسل سيرة الصوفي الشهير (الحسين بن منصور الحلاج) في إطار تاريخي.
وأضاف حلوم لـ"فوشيا" أنه يؤدي شخصية القاضي"ابن سريج" الذي يبتُّ في أمر الحلاج وخصومه، يتمتع بالقوة والحسم والعدل، والتميز والخصوصية.
كذلك تحدّث حلوم عن رأيه بالدراما السورية لهذا العام، مستبشرًا خيرًا في مستقبلها.
كانت هذه تفاصيل خبر وضاح حلوم: أستبشرُ خيرًا بمستقبل الدراما السورية.. وهكذا قضيتُ رمضان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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