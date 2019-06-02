شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد زفة "زلزال وصافيا" فى الحلقة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحداث الحلقة 27 من مسلسل "زلزال"، للنجم محمد محمد رمضان الذي يعرض على قنوات dmc يومياً خلال أيام شهر رمضان، مشهد زفة زلزال وصافيا - حلا شيحة داخل الحارة الشعبية، وقام بحملها أمام الجميع.

مسلسل "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

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تدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلي عائلة الوالد الذي توفى جراء أنهيار المنزل.