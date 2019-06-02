فيديو.. لوبيز وخطيبها يصطحبان أطفالهما لحفل إريانا جراند فى أمريكان إيرلاينز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز لتدليل ابنائهما بشتى الطرق.
أخذ الثنائى أبناءهما وعددا من أصدقائهما المقربين لحضور حفل النجمة العالمية إريانا جراند الذى أقيم فى أمريكان إيرلاينز فى ميامى بفلوريدا مساء الجمعة، ونشر رودريجيز على الـ"story " الخاص بصفحته الشخصية على إنستجرام مقاطع فيديو تظهر مدى اندماج لوبيز بالحفل وهى ترقص على إحدى أغنيات إريانا، كذلك أبنائهما.
والتقطت إريانا جراند بأبناء لوبيز ورودريجيز فى كواليس الحفل والتقطوا مع نجمتهم المفضلة عددا من الصور.
لوبيز ترقص في الحفل
من حفل اريانا جراند
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