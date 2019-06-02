شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 28.. ياسمين صبرى تدخل فى شراكة مع براند عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل "حكايتى" بقتل "سليمان" – أحمد بدير "حسام" – إسلام جمال، بعدما تهجم الأخير على منزلهم ليطلق 3 رصاصات فى صدرة ويقتله، ويعترف أمام النيابة أنه قتله لأخذ بثأر ابنته "نور" – دنيا المصرى، بينما يحاول "أدهم" – أحمد حاتم الاعتراف على نفسه بأنه هو الذى قتل حسام ولكن والده يصمم أنه القاتل للآخذ بالثأر.

أما فى الجانب الآخر فتعيش "داليدا" – ياسمين صبرى حالة من السعادة بعد مشاركتها لأحد البراندات العالمية وتوقيع العقود معها، إضافة إلى فتح "على" – أحمد صلاح حسنى شركة شحن وتفريغ جديدة بمساعدة زوجته داليدا التى تسدد كل ديونه وتسوية أموره مع البنك، وتذهب داليدا إلى الأتيليه وتكتشف سرقة "فريدة عسل" – وفاء عامر – لها فى 90 ألف جنيه بعدما التقطتها الكاميرات وتطردها من العمل نهائياً.

يتم دفن حسام دون حضور أى أحد من الخان بسبب أعماله وكره الكل له، بينما تعود كل الممتلكات إلى أدهم الذى يتحسر لأنه عادت له بعدما حرقها وأصبحت هشيما قبل أيام، وعند دخوله المصنع يكتشف أن هناك مديونيات كبيرة بأموال أكثر من ثمن المصنع، أما "سعد" – إدوارد – فيترك الخان ويبيع منزله بعدما لم يصبح له مكان فى ولا فى تجارة العائلة وخوفا على أبنائه، ويضع ابنه "نادر" – أحمد جمال سعيد – فى مصحة علاج من الإدمان.

يعرض حكايتى على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.