شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صلاح عبد الله يحتفل بالانتهاء من تصوير "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان صلاح عبد الله بانتهاء تصوير كل مشاهده فى مسلسل "هوجان" الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام. ونشر عبد الله مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يظهر فيها وهو يحتفل مع طاقم عمل المسلسل بانتهاء التصوير. Advertisements ونشر صلاح عبد الله الفيديو أيضا على حسابه بـ"فيس بوك"، وعلق عليه: "فِركش هوجان.. في اللوكيشن فِطرنا واتسحرنا وبعد الفجر بشوية انتهى آخر شوت ليل خارجي وبدأ أجمل وأروع احتفال بنهاية التصوير وفضلنا مع بعض لحد مالشمس قالتلنا تستاهلوا تفرحوا بس يلا روحوا قبل ما أشد عليكوا وأنا بحبكم لإنكم بدأتوا بحب وانتهيتوا بحب وكنتوا بالحب حلوين لأقصى حد من أصغر حد لأكبر حد فشكراً مالقلب بجد يا أُسرة هوجان". مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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