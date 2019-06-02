ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها. وظهرت "ميريام" في الصور بإطلالة أنيقة، وفستان صيفي باللون اللبني، ونظارة شمسية حمراء، وحازت الصورعلى إعجاب جمهورها. من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس للمشاركة في مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، يوم 23 يونيو المقبل.

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