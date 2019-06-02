زوجة يوسف الشريف توجه الشكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، الشكر لجمهوره، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، بعد احتفال الجمهور بعودة يوسف الشريف للدراما العام القادم.
ونشرت "إنجي" صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت: "ثقتكم في يوسف وفيا، فوق راسي، وإن شاء الله نقدر نسعدكم دايما، وبنعمل اللي نقدر عليه عشان نطلعلكم أعمال فنية تليق بيكم".
وتابعت: "يارب نكون دايما عند حسن الظن، والصور من كواليس تصوير بوستر النهاية، من إنتاج شركة سينرجي".
يذكر أن يوسف الشريف غاب عن دراما رمضان، منذ عامين، إذ قدم آخر أعماله التليفزيونية عام 2017، وهو مسلسل "كفر دلهاب"، وشاركه البطولة محمد رياض، صفاء الطوخي، سهر الصايغ، روجينا.
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