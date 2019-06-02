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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روج الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، لفيلمه الجديد "كازابلانكا"، المقرر عرضه بالسينمات غدا.
ونشر "كرارة" البوستر الدعائي للفيلم، وعلق: "غدًا إن شاء الله الساعة العاشرة مساءً، الحمد لله".
فيلم "كازابلانكا" يعرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، وهو من بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير كرارة يكشف موعد عرض "كازابلانكا".. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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