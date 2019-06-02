أمير كرارة يكشف موعد عرض "كازابلانكا".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، لفيلمه الجديد "كازابلانكا"، المقرر عرضه بالسينمات غدا.

ونشر "كرارة" البوستر الدعائي للفيلم، وعلق: "غدًا إن شاء الله الساعة العاشرة مساءً، الحمد لله".

فيلم "كازابلانكا" يعرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، وهو من بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.