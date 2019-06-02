محمد عبدالرحمن يكشف عن دوره في "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك الفنان محمد عبدالرحمن، في بطولة فيلم "سبع البرمبة"، المقرر عرضه ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك
وقال "عبدالرحمن" إنه يجسد شخصية رجل يدعى "إبراهيم"، يعمل مهندس ديكور، ولديه مكتب، ويشاركه في هذا المكتب الفنان رامز جلال.
وأشار إلى إنه ضمن أحداث الفيلم يرتبط بعلاقة عاطفية مع الفنانة نور قدري، ابنة الفنان بيومي فؤاد، والفنانة مها أبو عوف.
ويتوقع " توتا " أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وأن يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.
فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
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