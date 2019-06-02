نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أرسلت نقابة المهن الموسيقية، إخطارًا للفنانة شيرين عبدالوهاب، لرفع الإيقاف عنها.

وأكدت النقابة في الإخطار، رفع الإيقاف بداية من 29 مايو، وحفظ التحقيق الذي أجرى معها بشأن اتهامها بالتطاول على مصر.

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وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد قررت إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، في 21 مارس الماضي، بعد اتهامها بتوجيه إساءة للدولة المصرية، في حفلها بالبحرين.

يذكر أن شيرين، قد خضعت للتحقيق باللجنة التي شكلتها النقابة في أبريل الماضي، بشأن البلاغ المقدم ضدها بدعوى الإساءة والتطاول على مصر.