خاص| رانيا محمود ياسين تكشف سبب اختفاء والدها وتحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
يحتفل اليوم جمهور النجم محمود ياسين "فتى الشاشة"، والذي قدم خلال مسيرته الفنية رصيدًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، ما يقرب من 150 فيلمًا من أشهرهم "الخيط الرفيع"، "أغنية على الممر"، "الشيطان امرأة"، " الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "انتبهوا أيها السادة"، و"الجزيرة".
ويحتفل ياسين بعيد ميلاده الـ 78 فهو من مواليد 2 يونيو عام 1941، الخليج 365 تواصل مع ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين للاطمئنان على حالته الصحية:
وقالت رانيا في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن والدها النجم محمود ياسين الحمد لله بصحة جيدة ويمارس يومه بشكل طبيعي، ويقضي معظم وقته مع الأسرة، ويقرأ الكتب، ويشاهد الأفلام".
وكشفت: "الأسرة تجهز له مفاجأة مساء اليوم، وسنحتفل بعيد ميلاده بعد الفطار مباشرة".
وعن سبب الاختفاء، أوضحت "رانيا": النجم الكبير محمود ياسين هو صاحب هذا القرار، إذ يفضل عدم الظهور الإعلامي في الوقت الحالي، ويقضي معظم وقته في البيت.
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