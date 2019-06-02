“طاجين لحمه بالخضار” على طريقة رانيا يوسف… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 06:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام شاركت فيه متابعيها طريقتها لتحضير “طاجين اللحمه”.
وقالت رانيا يوسف في الفيديو: “انا نفسي اكون معكم طول فترة رمضان بس للاسف طول فترة رمضان انا كنت بصور في مسلسل مملكة ابليس وكان نفسي اعزمكم على اكل بس ما كان في وقت”.
واضافت رانيا يوسف “انبارح خلصت تصوير مملكة ابليس وحكمل بعد العيد ان شاء الله فالنهاردة عندي اجازة فقلت اغيركم شوي الروتين بتاع الاكل اكيد انتوا زهقتوا من الاكل التقليدي الذي كل يوم نحنا بناكله فنعمل حاجة جديدة” قبل ان تبدأ رانيا يوسف بتحضير “طاجين لحمة بالخضار”
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