نادر الأتات يشعل أجواء جامعة AUL في لبنان – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات الحفل السنوري لجامعة AUL بمنطقة الدكوانة في لبنان.

وقدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الطلاب بشكل ملحوظ، فردّدوا معه الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة غصّ بها حرم الجامعة.

وعلى هامش الحفل قدّمت إدارة الجامعة درعًا تكريميًا إلى نادر الأتات تقديرًا لنجاحاته المتتالية في المجال الفني.

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في سياق آخر، ينشغل نادر الأتات بوضع لمساته الأخيرة على أغنية لبنانية راقصة يطرحها في الصيف بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات التي انضم إليها مؤخرًا، وذلك بمثابة هدية منه لجمهوره.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات طرح في الفترة الأخيرة الماضية كليب أغنية “حالة فوضى” وقدّم من خلاله عملًا بمواصفات درامية نال استحسان النقاد والجمهور.