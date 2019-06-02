لايف ستايلز ستوديوز تصوّر جديد مروة ناجي في بيروت

Jun 02, 2019 تصوّر نجمة “ذا فويس” مروة ناجي فيديو كليب جديد من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز. وكانت “ناجي” قد وصلت الى بيروت لتصوّر العمل الجديد تحت ادارة المخرج المتميز فادي حداد ومن انتاج الشركة الرائدة في عالم الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز. Advertisements وقد استقبل فريق عمل الشركة المنتجة للعمل مروة ناجي بالورود لدى وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي. الشركة حثّت الجمهور على الاشتراك بقناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب ليكونوا أول من يستمع الى جديدها. وكان موقع “الخليج 365” قد كشف في السابق ان شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تستعدّ لطرح مجموعة من الأعمال الجديدة لفنّانين معروفين ونجوم شباب، وذلك بعد شهر رمضان المبارك.







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