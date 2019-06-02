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صور.. ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير "لآخر نفس" بقاعة سيد درويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهدها فى مسلسل "لأخر نفس"، أمس السبت فى ديكور قاعة سيد درويش بالهرم، الذى يذاع على قناة الحياة خلال أيام شهر رمضان.

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مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

 

 

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