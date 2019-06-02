شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيونسيه متحمسة لدورها فى فيلم The Lion King.. وترجمة ده بـ"ملابسها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيونسيه متحمسة لدورها في فيلم "The Lion King" وهو ما ظهر بوضوح خلال حضورها حفل "Wearable Art Gala" لعام 2019 الذي تقدمه والدتها تينا لوسون.

ظهرت بيونسيه البالغة من العمر 37 عاما مرتدية "jumpsuit" باللون الذهبي يحمل وجه أسد إضافة إلى ريش طويل يحيط وجهه، وهو التصميم الذي حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل عشاق بيونسيه من المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم، وأكدوا أنها تمتلك جرأة مذهلة في طريقة اختيارها لتصميمات ملابسها.

وحسب موقع "elle" فان بيونسيه التقطت خلال الحفل بعدد من أصدقائها المقربين، أبرزهم كيلي رولاند وميشيل ويليامز وتيفاني هاديش.

وقد نشرت بيونسيه عددا من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير وهي ترتدي الـjumpsuit المثير للجدل، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي "إنستجرام".

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بيونسيه (1)



بيونسيه (2)