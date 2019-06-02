- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فى حفلها الأخير.. تايلور سويفت بحذاء من Stella McCartney سعره 455 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تايلور سويفت هى واحدة من أهم صناع الموسيقى فى العالم، وبفضل موهبتها وتميزها استطاعت أن تكتسب شعبية جارفة حول العالم.
استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا أن تشعل الأجواء أمس خلال مشاركتها فى حفل "Wango Tango concert " لعام 2019، والذى أقيم فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ظهرت تايلور سويفت مرتدية ملابس متداخلة الألوان ذات تصميم لافت للأنظار، بينما اختارت حذائها من مجوعة "Stella McCartney" ووصل سعره لـ455 جنيه استرلينى.
تايلور بالحفل (1)
تايلور بالحفل (2)
تايلور بالحفل (3)
تايلور سويفت
كانت هذه تفاصيل خبر فى حفلها الأخير.. تايلور سويفت بحذاء من Stella McCartney سعره 455 جنيه استرليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.