شكرا لقرائتكم خبر عن فى حفلها الأخير.. تايلور سويفت بحذاء من Stella McCartney سعره 455 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تايلور سويفت هى واحدة من أهم صناع الموسيقى فى العالم، وبفضل موهبتها وتميزها استطاعت أن تكتسب شعبية جارفة حول العالم.

استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا أن تشعل الأجواء أمس خلال مشاركتها فى حفل "Wango Tango concert " لعام 2019، والذى أقيم فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت تايلور سويفت مرتدية ملابس متداخلة الألوان ذات تصميم لافت للأنظار، بينما اختارت حذائها من مجوعة "Stella McCartney" ووصل سعره لـ455 جنيه استرلينى.

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تايلور بالحفل (1)



تايلور بالحفل (2)



تايلور بالحفل (3)