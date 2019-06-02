هريثيك روشان يلتقي جاكي شان.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كان لنجم بوليوود، هريثيك روشان، تجربة مدهشة في مقابلة أيقونة السينما العالمية جاكي شان في الصين، في أثناء تواجده في المدينة لحضور العرض الأول لفيلمه “كابيل” في الصين.

شارك هريثيك متابعيه على موقع حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صور فوتوغرافية مع تشان، كتب معلقًا: “كان لقاء جاكي شان بمثابة كشف على العديد من المستويات، تجربة مدهشة، مصدر إلهام”

في إحدى الصور الفوتوغرافية، يُرى هريثيك متمسكًا بكتاب، وفي صورة أخرى، قام النجمان بارتداء ألعاب الباندا الناعمة.

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وفي السياق ذاته، من المقرر عرض “Super 30” بطولة هريثيك روشان في 12 يوليو، ويتناول الفيلم فكرة حول انتصار الروح، وتمكين الأطفال وإبراز أن الأحلام من السهل أن تتحقق، إنها قصة حقيقية عن رجل يصنع أحلامه وتتحقق من خلال التعليم”.

ويستند الفيلم إلى حياة عالم الرياضيات الهندي الشهير أناند كومار، الذي يدرب مجموعة من الأطفال لامتحانات IIT-JEE في بيهار.

واجه النجم الهندي لدى وصوله إلى الصين، استقبال حاشد من الجماهير الصينية المتحمسين الذين وقفوا إلى جوار ملصقاته ولوحاته الإعلانية، وقدم لهم توقيعاته.