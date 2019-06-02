فارون داوان وسارة علي خان يبدأن تصوير Coolie No 1

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يواصل الممثل الشاب فارون داوان Varun Dhawan ومعه الصاعدة سارة على خان Sara Ali Khan الإعداد لتصوير مشاهد النسخة الجديدة من فيلم Coolie No 1 في أغسطس، والذي سيتم تصوير أول مشاهده في بانكوك، وفقًا لتقارير مومباي ميرور.

يقوم فارون حاليًا بتصوير أحدث أعماله الفنية، Street Dancer بينما سارة مشغولة مع فيلمها الجديد Love Aaj Kal 2، ومن المتوقع أن يقوم الممثلان بالتعديل على جداولهما حتى أغسطس لبدء تصوير فيلم Coolie No 1، الذي يخرجه والد فارون، ديفيد داوان مخرج فيلم David Dhawan.

وفقًا لتقرير صحيفة مومباي ميرور، يوجد ديفيد داوان حاليًا في تايلاند للبحث عن المواقع. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: “ديفيد موجود حاليًا في عطلة في العاصمة التايلاندية، وستتبع المهمة الخارجية جدول زمني للتصوير في مدينة جوا”.

وفي حديثه عن فرضية إعادة إنتاج فيلم كولي، قال المصدر: “الفكرة هذه المرة هي نفسها التي تجعل التصوير في الخارج يمنح الفيلم طابعًا جديدً، لا تزال الفكرة الأساسية، ولكن هناك الكثير تغييرات جديدة في سيناريو الفيلم لجذب جمهور اليوم”.