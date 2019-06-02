أزمة صحية تدخل عزت أبوعوف المستشفى.. والشناوي يطالب جمهوره بالدعاء له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري عزت أبو عوف، لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وخضع عزت أبو عوف، لبعض التحاليل والإشاعات للاطمئنان على صحته بعد دخوله المستشفى.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل أزمة عزت أبو عوف قائلًا: «حالته حرجة.. ربنا يشفيه.. دعواتنا جميعًا للفنان المبدع عزت أبو عوف».

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وكان عزت أبو عوض، قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.

الفنان المصري، كان قد تزوج مؤخرًا من مديرة أعماله بعد رحيل زوجته ووالدة أطفاله وقال خلال حوار تلفزيوني له إنه يعرفها منذ ما يقارب من 18 عامًا، و أنها خلال مرضه كانت تأتي ببطانية وتنام على الأرض بجانبه، وكشف أن عمرها الآن هو 40 عامًا، واعتذر منها للإفصاح عن عمرها على الهواء، كما أن زواجه منها أغضب أولاده وذلك للاعتقاد أنه تزوجها منذ فترة.

من ناحية أخرى شارك عزت أبو عوف، مؤخرا في مسلسل «الأب الروحي» مع محمود حميدة وسوسن بدر، وأحمد عبدالعزيز، ويقوم بتصوير الجزء الثاني منه، ويقوم بدور شخص انتهازي.

كما يستعد لتصوير فيلم «الثعلب» مع الفنان عمرو واكد ويقوم فيه بتقديم دور طبيب.