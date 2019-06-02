الفنان السوري يزن السيد يكشف عن زواجه السري من طليقة شقيق المطربة أصالة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان السوري يزن السيد، عن زواجه مؤخرًا من سيدة الأعمال لمى الرهونجي، وذلك بعد علاقة استمرت لسنوات.
لمي الرهونجي، هي طليقة أنس شقيق الفنّانة أصالة نصري، وأثمر زواجهما عن ابنتهما أصالة الصغيرة، وكشف يزن السيد، في تصريحات صحفية له، إنه تزوج منذ عام تقريبًا، لكنه لم يصرح بهذا الزواج على العلن لأسباب خاصة تتعلق به، مؤكدًا أنه يعيش حياة زوجية ملؤها التفاهم والحب والود.
وكان الفنان يزن السيد، قد انفصل عن زوجته فلك الفقير، في عام 2017، بعد زواج اثمر عن إنجاب ابنهما الوحيد يعرب.
وكشف في تصريحات سابقة، أن سبب انفصاله عن زوجته لأنه خانها، وهجرته جز لهذه الخيانة وبكى كثيرًا لاشتياقه لنجله الوحيد.
ووصف نفسه في تصريح سابق له أنه زير نساء وفاشل في الحياة الزوجية ولن يتغير.
كما اتهم الفنان السوري مواطنه الفنان معتصم النهار، الذي يحصد نجاحًا كبيرًا في مسلسل “خمسة ونص” سبب له الكثير من الأذى مع شركات الإنتاج في مسلسل «خاتون».
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