نانسي عجرم “ام البنات” حديث مواقع التواصل الإجتماعي – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بصورة عفوية سرعان ما تحوّلت إلى حديث الجمهور والناشطين عبر الإنترنت.

وأطلّت نانسي بصورة ارتدت فيها جاكيت جينز طبعت عليها عبارة “ام البنات”، في لقطة مميّزة جدًا نالت استحسان محبّيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات وأعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها. وتأتي صورة نانسي بعد أن رزقت وزوجها الدكتور فادي الهاشم بابنتهما الثالثة “ليا” التي انضمت إلى شقيقتيها “ميلا” و”إيلا”.

وحصدت صورة نانسي عجرم عشرات آلاف “الإعجابات – Likes” وتصدّرت صفحة الأكثر تداولًا عبر موقع “إنستجرام” الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.