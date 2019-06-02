متابعة بتجـــــــــــرد: في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بصورة عفوية سرعان ما تحوّلت إلى حديث الجمهور والناشطين عبر الإنترنت.
وأطلّت نانسي بصورة ارتدت فيها جاكيت جينز طبعت عليها عبارة “ام البنات”، في لقطة مميّزة جدًا نالت استحسان محبّيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات وأعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها. وتأتي صورة نانسي بعد أن رزقت وزوجها الدكتور فادي الهاشم بابنتهما الثالثة “ليا” التي انضمت إلى شقيقتيها “ميلا” و”إيلا”.
وحصدت صورة نانسي عجرم عشرات آلاف “الإعجابات – Likes” وتصدّرت صفحة الأكثر تداولًا عبر موقع “إنستجرام” الشهير.
تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم “ام البنات” حديث مواقع التواصل الإجتماعي – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.