أشرف زكي: حسن حسني بخير وحالة محمد نجم مستقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، إن ما تردّد حول تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني لا أساس له من الصحة.
وأضاف زكي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول وفاة حسني تسبّبت في حالة من التوتر والقلق لدى عائلته، في الوقت الذي يتمتع خلاله بصحة جيدة.
وفيما يخص الحالة الصحية للفنان محمد نجم، قال "زكي" إنها مستقرة، رغم تواجده في العناية المركزة، إثر إصابته بجلطة دماغية.
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