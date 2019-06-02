خاص بالفيديو- شركة ايغل فيلمز تتألّق بسحور رمضاني على شرف نجوم الشاشة

من اعتاد على تألق شركة ايغل فيلمز في كافة الأعمال التي تقدمها للمشاهدين، لا يستغرب تميّزها وخلقها اجواء رائعة في كل النشاطات والحفلات التي تنظمها.

هذا التألق تُرجم ليلة الجمعة 31 ايار في السحور الرمضاني الذي اقامته شركة ايغل فيلمز بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك تكريما لنجومها وأبطال أعمالها الذين ابدعوا في التمثيل فأسروا المشاهد وباتت مسلسلاتهم حديث الساعة.

أهم النجوم والممثلين من لبنان والعالم العربي حضروا السحور، من أسرة ايغل فيلمز وغيرها، جميعهم اجتمعوا في مكان واحد ضمن اجواء اكثر من رائعة، الى جانب عدد من الوجوه المعروفة وأهل الصحافة والاعلام.

قدّمت الحفل الاعلامية ساشا دحدوح، كما القى وفي المناسبة المنتج جمال سنان كلمة رحّب فيها بالحضور وأكّد على ان النجاح الذي تحققه شركة ايغل فيلمز هو نتيجة مجهود كل العاملين في الشركة من ممثلين وكتّاب وغيرهم، ولولا روح التعاون والالفة التي تجمع هؤلاء لما استطاعوا ان يحققوا هذا النجاح ويصلوا الى قلوب المتابعين.

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اللافت كان حضور النجمة الذهبية نوال الزغبي والتي تجمعها علاقة وطيدة بشركة ايغل فيلمز والقيمين عليها خصوصّا جمال سنان وماغي بوغصن، كما ان نوال لازالت حتى اليوم تحصد نجاح اغنية “لما بتحسبا” التي طُرحت كشارة لمسلسل “بروفا”.

الجدير بالذكر ان جميع نجوم الصف الاول وابطال المسلسلات الي انتجتها ايغل فيلمز تواجدوا في السحور الرمضاني، بالاضافة الى نخبة من الممثلين والممثلات، لن ندخل في لعبة الاسماء كي لا ننسى اي منهم.

موقع الخليج 365 كان حاضرًا، والتقى مجموعة كبيرة من النجوم، فطرح عليهم اسئلة المتابعين وعاد بهذا التقرير.