بعد فاجعة هشام أبو سليمان، مروان حداد يُناشد وزارة العمل التدخل

ناشد المنتج مروان حداد وزارة العمل ان تمنع الخادمات الاثيوبيّات من العمل في لبنان لأن الجرائم التي حصلت في البيوت اللبنانيّة مع الاطفال وأسرهم كانت على يدّ خادمات من الجنسيّة الاثيوبيّة. موجهاً التعازي الى الممثل هشام أبو سليمان الذي فُجع بوفاة ابنة شقيقته الطفلة “ماسا معاوية” التي قضت على يد العاملة الإثيوبيّة التي تعمل في منزل والديها الكائن في الطبقة الرابعة في بلدة حوش تل صفية غرب بعلبك وذلك بعدما أقدمت العاملة على إحراق المنزل قبل أن ترمي بالطفلة وبنفسها من الشرفة.

وغرّد “حداد” على حسابه الخاص عبر موقع تويتر قائلاً: “على وزارة العمل ان تمنع الخادمات الاثيوبيات من العمل في لبنان لان كل الجرائم والحوادث التي حصلت في البيوت اللبنانية مع الاطفال واسرهم كانت على يد خادمات من الجنسية الاثيوبية تعازينا الحارة الى العزيز الممثل هشام ابو سليمان“.

وكان “ابو سليمان” قد نشر على صفحته الرسمية عبر موقع فايسبوك صورة تجمعه مع الطفلة وكتب: “هيدي الملاك رمتها الخادمة بكل دم بارد من الطابق الرابع. ربوا ولادكن بايدكن وما تتركوهن مع الخدم. الله يصبرك يا خالو”.