دانييلا رحمة : "الكاتب" فاجأ الجمهور.. وهذا ردّي على من اتهمني بالتكرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة اللبنانية، دانييلا رحمة، عن تفاصيل جديدة متعلقة بشخصية "مجدولين" التي أدتها في المسلسل الدرامي الرمضاني "الكاتب"، إضافة إلى معاناتها مع اللغة العربية، وغيرها من الأمور المتعلقة بالشخصية التي وجدت صدى كبيرًا بين الجمهور.

وألقت رحمة الضوء من خلال "مجدولين" على المرأة التي تعاني العديد من المشاكل النفسية منذ صغيرها، ومحاولتها بالمضي قدمًا في حياتها ومزاولة مهنة المحاماة، فضلاً عن عيش قصة حب "أفلاطونية" مع الكاتب "يونس جبران"، الذي لطالما أعجبت به، مما جعلها تنتهز الوقت المناسب للتقرب منه.

كامير "فوشيا" التقت بالنجمة اللبنانية على هامش السحور الرمضاني الذي أقامته شركة "ايغل فيلمز"، وعادت بالحوار التالي معها.