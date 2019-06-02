عزت أبو عوف في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان المصري عزت أبو عوف، لوعكة صحية شديدة أدخلته غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكونه في حالة حرجة.
وطالب الناقد الفني المصري طارق الشنّاوي، الجمهور بالدعاء له، موضحًا أنه في حالة حرجة، كما طمأن الجمهور على صحة الفنان المصري الكبير حسن حُسني، فكتب طارق، عبر "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي".facebook
وأكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنه تم نقل الفنان عزت أبو عوف لمستشفى الصفا، منطقة المهندسن بالقاهرة، موضحًة أنه دخل الرعاية المركزة في حالة حرجة وستقوم بزيارته اليوم.
وطالبت نهال، الجمهور بالدعاء للفنان المصري مصطفى حشيش، والنجم الكوميدي محمد نجم، واللذان يرقدان في غرف الرعاية المركزة لتلقي العلاج، حيث دخل الأول أحد المستشفيات في مصر الجديدة والثاني في مستشفى بمنطقة المهندسين.
يُذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان برفقة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان لإحدى شبكات الهاتف المحمولة، ومن المعروف أن عزت أبو عوف، كان قد أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس من عام 2015.
وللفنان المصري رصيد حافل من الأعمال في السينما والدراما التلفزيونية، إذ شارك معظم فناني مصر في أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".
وتولى عزت أبو عوف، رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، واستضاف في فترة رئاسته للمهرجان الممثلة الفرنسية جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، في الدورة الـ 34 للمهرجان.
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