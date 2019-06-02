إلتون جون ينتقد تدخل الرقابة الروسية بنسخة فيلم "روكيت مان"

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""الخليج 365"" من بيروت: اعترض المغنّي البريطاني الشهير إلتون جون تدخل الرقابة الروسية لحذف مشاهد جنسية بين مثليين وأخرى لتعاطي المخدرات من الفيلم الغنائي الجديد "روكت مان" المستوحى من حياته الشخصية. حيث نشرت صحيفة "موسكو تايمز" عن ناقد روسي شاهد الفيلم في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي أن "النسخة التي عُرِضَت في روسيا قد اقتُطعت منها عدة مشاهد تبلغ مدتها 5 دقائق تقريباً".

وأصدر "جون" بياناً مع صنّاع الفيلم، الذي يحكي قصة حياته ونجوميته اعتراضاً على تدخل الرقابة، وجاء فيه: "نرفض بأشد العبارات قرار الانقياد للقوانين المحلية وقيام الرقابة بحذف مشاهد من "روكت مان" لعرضه في السوق الروسية".

يشار إلى أن المغني البريطاني الشهير يبلغ الآن 72 عاماً من العمر. وهو من أبرز المدافعين عن حقوق المثليين جنسياً. علماً أنه انتقد قانوناً صدر في العام 2013 يمنع نشر المواد "الدعائية للمثلية" بين الشبان الروس.

