يوسف الشريف يعود للدراما في رمضان المقبل

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""الخليج 365"" من القاهرة: تعاقد الفنان يوسف الشريف على بطولة مسلسل درامي جديد سيعود من خلاله للسباق الرمضاني في العام المقبل، بعد غيابه لمدة سنتين. حيث وقع العقد مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي ليكون الفنان الثاني بعد محمد رمضان الذي تم التعاقد معه على مسلسل للعام المقبل.

هذا ومن المقرر ان يبدأ الشريف بالتحضير للعمل بعد شهر رمضان مباشرةً. حيث استقر على مشروع بعنوان "النهاية"، إلا أن تقاصيله لا تزال طي الكتمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.