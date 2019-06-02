شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تواجد جنيفر لوبيز وخطيبها مع زوجها السابق مارك أنتونى فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز مع زوجها السابق مارك أنتونى، وهو الأمر الذى لم يتوقع حدوثه الكثيرون، وكان لقاؤهما فى حفل تخرج ابنه لوبيز وانتونى "إيمى" البالغة من العمر 11 عاما يوم الجمعة الماضى، فى ميامى بولاية فلوريدا.

ظهرت جنيفر لوبيز كعادتها أنيقة وبراقة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأصفر، بينما ظهر أليكس ومارك مرتديين قمصانا باللون الأبيض.

يذكر أنه أخذ الثنائى أبنائهما وعددا من أصدقائهما المقربين لحضور حفل النجمة العالمية إريانا جراند الذى أقيم فى أمريكان إيرلاينز فى ميامى بفلوريدا مساء الجمعة، وقد نشر رودريجيز على الـ"story" الخاص بصفحته الشخصية على إنستجرام مقاطع فيديو تظهر مدى اندماج لوبيز بالحفل، وهى ترقص على إحدى أغنيات إريانا كذلك أبنائهما.

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خلال توجههما لحفل تخرج إيمي (1)



خلال توجههما لحفل تخرج إيمي (2)



خلال توجههما لحفل تخرج إيمي (3)



خلال توجهه لحفل تخرج إيمي (4)



خلال توجههما لحفل تخرج إيمي (5)