شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دموع هوجان فى أول لقاء بوالده عبد الرحمن أبو زهرة فى الحلقة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل "هوجان" الذى يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة، ظهور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كضيف شرف فى دور "السيد مجاور" والد هوجان والذى اختفى منذ 30 سنة ولم يره هوجان منذ طفولته وكان يعتقد أن مات.

وخلال الحلقة استطاع هوجان الوصول الى والده بمساعدة الضابط على" – كريم عبد الجواد –الذى عثر عليه داخل السجن ويذهب هوجان لمقابلته فى مشهد مؤثر خاصة أن هوجان عاش يتيماً طوال حياته ولا يعلم أن والده على قيد الحياة، وبعد ذلك استطاع ايضاً اخراجه من السجن بقضية عفو صحى وعودته معه إلى بلدته فى الصعيد.

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مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد امام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".