فيديو وكلمات.. إطلاق كليب Call You Mine لبيبي ريكسا و The Chainsmokers

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق "The Chainsmokers" أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " Call You Mine" والتى تعاون فيها مع النجمة الأمريكية بيبي ريكسا التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم.

وبعد ساعات من إطلاق الأغنية، أصدر فريق "The Chainsmokers" الكليب الخاص بالعمل والذى أطلق عبر قناة الفريق الرسمية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وتم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة، وهو من إخراج دانو سيرنى.

كلمات إحدى مقاطع الأغنية:

[Verse 1]

Two kids with their hearts on fire

Who's gonna save us now?

When we thought that we couldn't get higher

Things started looking down

I look at you and you look at me

Like nothing but strangers now

Two kids with their hearts on fire

Don't let it burn us out

Think about what you believe in now

Am I someone you cannot live without?

'Cause I know I don't wanna live without you, yeah

Come on, let's turn this all around

Bring it all back to that bar downtown

When you wouldn't let me walk out on you, yeah

You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"

Went from one conversation to your lips on mine

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"

So I call you mine



