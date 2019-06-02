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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. إطلاق كليب Call You Mine لبيبي ريكسا و The Chainsmokers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق "The Chainsmokers" أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " Call You Mine" والتى تعاون فيها مع النجمة الأمريكية بيبي ريكسا التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم.
وبعد ساعات من إطلاق الأغنية، أصدر فريق "The Chainsmokers" الكليب الخاص بالعمل والذى أطلق عبر قناة الفريق الرسمية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وتم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة، وهو من إخراج دانو سيرنى.
كلمات إحدى مقاطع الأغنية:
[Verse 1]
Two kids with their hearts on fire
Who's gonna save us now?
When we thought that we couldn't get higher
Things started looking down
I look at you and you look at me
Like nothing but strangers now
Two kids with their hearts on fire
Don't let it burn us out
Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
'Cause I know I don't wanna live without you, yeah
Come on, let's turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn't let me walk out on you, yeah
You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
So I call you mine
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
من الكليب (4)
من الكليب (5)
من الكليب (6)
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