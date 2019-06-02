شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. إطلاق كليب Call You Mine لبيبي ريكسا و The Chainsmokers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق "The Chainsmokers" أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " Call You Mine" والتى تعاون فيها مع النجمة الأمريكية بيبي ريكسا التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم. وبعد ساعات من إطلاق الأغنية، أصدر فريق "The Chainsmokers" الكليب الخاص بالعمل والذى أطلق عبر قناة الفريق الرسمية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وتم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية المختلفة، وهو من إخراج دانو سيرنى. كلمات إحدى مقاطع الأغنية: كلمات إحدى مقاطع الأغنية: [Verse 1] Two kids with their hearts on fire Who's gonna save us now? When we thought that we couldn't get higher Things started looking down I look at you and you look at me Like nothing but strangers now Two kids with their hearts on fire Don't let it burn us out Think about what you believe in now Am I someone you cannot live without? Advertisements 'Cause I know I don't wanna live without you, yeah Come on, let's turn this all around Bring it all back to that bar downtown When you wouldn't let me walk out on you, yeah You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?" And I said, "I don't even know what I'm doing tonight" Went from one conversation to your lips on mine And you said, "I never regretted the day that I called you mine" So I call you mine

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من الكليب (2)

من الكليب (3)

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