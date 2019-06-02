شكرا لقرائتكم خبر عن "بالعجلة"..شاهد..بريتنى سبيرز تستعيد هدوء حياتها اليومية مع صديقها سام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد كل الايام التي عاشتها النجمة الشهيرة بريتني سبيرز في قلق و اضطراب واضحك بسبب الظروف المحيطة، قررت سبيرز البالغة من العمر ( 37 عام ) أن تستعيد نشاطها و حياتها اليومية المستقرة .

نشرت بريتني سبيرز علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة جديدة جمعتها بصديقها سام اصغاري البالغ من العمر 25 عام خلال تجولهما بالدراجات وهي واحدة من أكثر الهوايات المحببة لقلب النجمة الشهيرة.

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ولاقت صورة بريتني و صديقها سام إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحة بريتني على " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 21.8 كليون شخص .