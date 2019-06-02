شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا بابا" أولى أغنيات البوم رامى صبرى الجديد فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الشركة المنتجة لألبوم رامى صبرى" الجديد "فاروق معاك" أولى أغانى الألبوم بعنوان "أنا بابا"، وذلك أول أيام عيد الفطر، حيث من المقرر أن يتم طرح الألبوم فى موسم الصيف الجارى، والأغنية تعون رامى فيها مع الشاعرة هالة على، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى.

وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامى صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوى.

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يذكر أن الفنان رامى صبري يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، ويقام الحفل فى مدينة جدة.