شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فنانين أدوا مناسك العمرة فى شهر رمضان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد كبير من المسلمين حول العالم فى أداء مناسك العمرة فى شهر رمضان الكريم، لا سيما أن نجوم الفن لهم نصيب كبير من ذلك كل عام الذى يحرصون دائما على زيارة الكعبة الشريفة ويشاركون جمهورهم ببعض الصور والفيديوهات من هناك أثناء ارتدائهم ملابس الإحرام أو صور بجانب الكعبة الشريفة، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الفنانين الذين أدوا مناسك العمر لهذا العام.

ساموزين

أدى المطرب ساموزين مناسك العمرة، ونشر صورة له على حسابه الشخصى مرتدجيا ملابس الإحرام، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله الذي تتم بها الصالحات لقد أنعم الله علينا بعمره في العشرة الأخيرة من رمضان نسأل الله أن يتقبلها منا وعن والدينا".



ساموزين

لقاء سويدان

أدت الفنانة لقاء سويدان مناسك العمرة، حيث نشرت فيديو على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، احتوى على تصوير المعتمرين أمام الكعبة الشريفة.

أشرف زكى وروجينا

أدى الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا وابنتيهما مايا ومريم مناسك العمرة فى العشر الأواخر من رمضان، وشاركت روجينا متابعيها بصورة مع أسرتها من الحرم المكى، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

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اشرف زكى وروجينا

ملك قورة

أدت الفنانة الشابة ملك قورة، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية برفقة والدها محمد قورة، ونشرت ملك صورة لها بملابس الإحرام مع والدها من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، وعلقت عليها،"فى مكة مع بابايا، ربنا يكتبها للجميع.. رمضان كريم".



ملك قورة

وفاء عامر

شاركت أيضا الفنانة وفاء عامر، جمهورهها مقطع فيديو، ظهرت فيه مع الشاب الذى حمل أمه على كتفه لأداء مناسك العمرة، ووصفته وفاء عامر بأن "والدته عروس العمرة، وعلقت على الفيديو قائلة، "يارب اجعل ابنى بار مثل هذا الابن".

جومانا مراد

أدت الفنانة جومانا مراد مناسك العمرة فى العشر الأوخر من شهر رمضان، ونشر فيديو لها على حسابها الشخصى علقت عليه، "أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالى المباركه أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعائنا"، كما كتبت لها الفنانة مى كساب: "عمرة مقبولة إن شاء الله".

احمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصى، أثناء أداء مناسك العمرة ظهر سعد في الفيديو يدعو، وعلق: "من أمام الكعبة الشريفة، وفي عز الأمطار، سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله وأكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".