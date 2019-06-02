بعد غياب.. أحمد العطار يطرح كليب "قدرني أقدرك" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
بعد غياب ما يزيد عن العشر سنوات، يستعد المطرب أحمد العطار لطرح كليب أحدث أغانيه "قدرني أقدرك" اليوم الأحد عبر صفحة قناة مزيكا على موقع يوتيوب، قبل طرحها أول أيام العيد على الفضائيات.
وقال العطار: سعيد بعودتي لاستكمال مشواري الفني، لتقديم لون وشكل جديد لي عبر كليب "قدرنى أقدرك" والذي سيتم طرحه اليوم على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ويعرض على "مزيكا الفضائية" أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتابع: الكليب من كلمات هاني فؤاد وألحان محمد مجدي، وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر ومن إخراج إسلام الفولي.
أحمد هو نجل المطرب الكبير ماهر العطار، وقدم من قبل أغاني "عندي بالدني"، "حلم حياتي"،"مغرورة"ـ "أدي قلبي"، "بين ايديك"، "الغربة"، "راح زمانه" و"أيامي اللى جاية".
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