محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
انتشر في الساعات الماضية على موقع "فيسبوك"، شائعة وفاة الفنان حسن حسني، التي نفاها الناقد الفني طارق الشناوي، مؤكدًا عبر حسابه على نفس الموقع، أن النجم الكبير بخير.
وقال الشناوي في تصريحات لمصراوي: "حسن حسني كويس الحمد الله وبصحة جيدة، ويجلس وسط أسرته، ويمارس حياته بشكل طبيعي".
وأضاف: "يجب التأكد من الأخبار قبل ان يتم نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان الفنان حسن حسني تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في منزله وبصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ردًا على شائعة وفاته.. طارق الشناوي: حسن حسني يمارس حياته بصورة طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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