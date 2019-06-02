خاص| طارق الشناوي: حالة عزت أبوعوف الصحية حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان عزت أبوعوف يمر بأزمة صحية هذه الأيام، ما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
وأضاف "الشناوي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: "عزت أبوعوف في المستشفى وحالته الصحية حرجة جدا".
وأوضح أنه ظهر مؤخرًا مع المطرب عمرو دياب في إعلان إحدى شركات الاتصالات، وظهرت عليه بوضوح ملامح المرض وتقدم السن.
كما طلب الشناوي من الجمهور الدعاء للفنان عزت أبوعوف بالشفاء العاجل "يحتاج إلى دعاء محبيه".
كان طارق الشناوي كتب، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "دعواتنا للفنان النبيل عزت أبوعوف حالته حرجة ربنا هو الشافي".
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